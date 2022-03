per Mail teilen

Die meisten Corona-Einschränkungen in Rheinland-Pfalz gelten ab Sonntag nicht mehr. Virologe Martin Stürmer sagt: Die Lockerungen kommen zu früh. Wir haben mit ihm gesprochen.

Ab Sonntag, 3. April, gilt die Maskenpflicht nur noch in bestimmten Bereichen wie medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen oder in Bus, Bahn und Taxi. In Geschäften braucht man keine Maske mehr.

Der Virologe Dr. Martin Stürmer in seinem Labor. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Virologe Dr. Martin Stürmer in Frankfurt ist der Meinung, dass die Lockerungen zu früh kommen. Seine Aussagen:

Wir haben eine Corona-Variante in Deutschland, die sich extrem gut verbreitet. Wenn wir bewährte Schutzmaßnahmen jetzt aufgeben, kommen wir nicht von den hohen Zahlen herunter.

Ich hätte gewartet, bis die Jahreszeit stabil wärmer wird und die Menschen regelmäßig ins Freie gehen.

Die Kliniken sind auch mit Omikron stark ausgelastet - auch weil viel Klinikpersonal infiziert ist und ausfällt.

Viele tragen weiter Maske. Das hilft aber nur, wenn alle sie weiter tragen.

Wer ein hohes Risiko für schwere Verläufe hat, sollte über die vierte Impfung nachdenken. Wann der Omikron angepasste Impfstoff auf den Markt kommt, ist noch unklar.

Das komplette Gespräch zwischen Hanns Lohmann und Martin Stürmer können Sie im Audio anhören.