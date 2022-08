per Mail teilen

Mein Auto, mein Chauffeur, meine Mitarbeiter. Gerhard Schröder will auf seine Privilegien nicht verzichten. Sein Anwalt klagt am Verwaltungsgericht Berlin. Schröder will sein Büro zurück und es scheint ihm dabei vor allem ums Prinzip zu gehen. Der Bundestag hatte im Mai die Regeln für alle Kanzler a.D. geändert. Hat Schröder nach dem gescheiterten SPD-Rauswurf gute Chancen auf einen weiteren Erfolg?