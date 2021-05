per Mail teilen

Die ersten Bundesländer wollen wieder ein bisschen Urlaub wagen. Wo die Neuinfektionen es zulassen, können Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze öffnen. So haben es Bayern und Niedersachsen angekündigt. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Öffnungspläne. Ob die aber so weit gehen, ist noch unklar.