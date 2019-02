Hygiene in der Küche Rohes Fleisch nicht waschen!

Hygiene in der Küche

Aus Hygienegründen sollte rohes Fleisch mit einer Gabel oder Zange aus der Verpackung genommen und ohne direkten Kontakt mit den Fingern weiterverarbeitet werden. Das ist allerdings beim Panieren, Füllen oder Schnetzeln kaum möglich. Deshalb ist es wichtig, alles was mit dem Fleisch in Berührung gekommen ist, sofort gründlich zu reinigen - selbst wenn es dann noch in die Spülmaschine kommt. Auch der Koch sollte sich nach jedem Arbeitsschritt gründlich die Hände waschen. Oberflächen können gut mit Essig gereinigt werden.