Im Londoner Stadtteil Soho gibt es jede Menge Kneipen und Spelunken. Das war schon in den 60er Jahren so. In Soho trafen sich auch die damaligen Rockstars zum "Abhängen" zwischen Plattenaufnahmen und Tourneen.

In einem Club dort erlebte Ray Davies die Geschichte, aus der er einen Hit für die Kinks machte: Lola. Ich bin Lola Der Kinks Sänger Ray Davies und Robert Wace, der Manager der Band, gehen spät abends in einen Nachtclub in Soho. Schummriges Licht, laute Musik und es gibt sehr viel zu trinken. Robert verguckt sich in eine hochgewachsene, dunkelhäutige Schönheit. Mit erstaunlich tiefer Stimme stellt sie sich vor: Ich bin Lola. The Kinks-Sänger Ray Davies, 1972 dpa Bildfunk Picture Alliance Man kommt sich näher Robert und Lola tanzen miteinander, während Ray an der Bar stehen bleibt. Robert ist hingerissen. Er und Lola kommen sich näher, beim Blues schmiegen sie die Körper aneinander. Robert ist hin und weg. Mädels werden zu Jungs und Jungs werden zu Mädels, alles geht drunter und drüber in dieser verrückten Welt –außer für Lola. Als Ray, Robert und Lola im Morgengrauen die Bar verlassen, entdeckt Ray im Morgenlicht Bartstoppeln am Kinn von Lola. Robert seinerseits ist viel zu betrunken, um das zu bemerken. Er merkt es erst später im Hotelzimmer. Die schöne Lola ist ein Mann! Zur offiziellen Homepage thekinks.info