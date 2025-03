per Mail teilen

Gloria Jones ist eine begabte US-amerikanische Sängerin, wird als Tochter eines schwarzen Predigers geboren. Schon als 15-Jährige tourt sie mit einer Gospelgruppe. Doch es gibt eine traurige Geschichte.

Das Motown Label wird auf die junge, schöne Sängerin aufmerksam. Sie veröffentlichen mit Ihr die Single "Tainted Love", einen Song über eine toxische Beziehung. "Tainted" heißt übersetzt verdorben und in den 60ern wirkte das ziemlich unanständig. Der Titel floppt.

Gloria Jones Tainted Love Original 1964

Immerhin ist sie jetzt im Geschäft und lebt gut von Jobs als Backgroundsängerin, unter anderem bei Bob Dylan. In den 70ern geht sie nach England. Sie lernt Marc Bolan, den Sänger von T-Rex, kennen und steigt in die Band als Keyboarderin und Backgroundsängerin ein. Jones und Bolan werden ein Paar und bekommen einen Sohn.

Die Beziehung endet tragisch

Bei der Rückfahrt von einem Restaurantbesuch verliert Jones die Kontrolle über das Auto. Sie prallen gegen einen Baum. Bolan ist sofort tot, Jones überlebt schwer verletzt und kann danach aber nicht mehr richtig singen, weil ihr Kiefer gebrochen wurde. Da sie nicht mit Bolan verheiratet war, erbt sie auch nicht und kehrt mittellos in die USA zurück. Zum Glück wird sie von Marcs Freund, David Bowie, unterstützt.

Soft Cell - Tainted Love (Official Music Video)

1981 sind Marc Almond und David Ball ziemlich verzweifelt auf der Suche nach einem Song. Ihr Elektro-Pop-Duo Soft Cell (auf Deutsch "Gummizelle") ist ziemlich erfolglos. Die Plattenfirma stellt ein Ultimatum. Ein Hit muss her, sonst ist Schluss. Marc Almond arbeitet in der Garderobe einer Disco, als dort ein 60er-Abend stattfindet. Dort hört er "Tainted Love", ist begeistert und besorgt sich vom DJ eine Kopie. Sie verwandeln den alten Motown-Titel in Elektropop. Der Song wird ein internationaler Hit.