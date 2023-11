per Mail teilen

Schon das erste künstlerische Aufeinandertreffen von Paul Simon und Art Garfunkel war ungewöhnlich. Paul war als Kaninchen verkleidet und Art trat als Grinsekatze auf.

Da waren sie zwölf und wirkten bei einer Schulaufführung von Alice im Wunderland mit. Ihre gemeinsame Schule lag im New Yorker Viertel Queens. Schon mit 16 gelingt es den beiden einen eigenen Song bei einem Plattenlabel unterzubringen: Hey Schoolgirl.

Sie nennen sich damals Tom and Jerry, und der Titel hatte sogar richtigen Erfolg. Viel Geld sahen sie allerdings von den 150.000 Verkäufen nicht – das strich überwiegend die Plattenfirma ein.

Trennung nach Europa-Tour

Danach gingen sie auf eine längere Tour, die dem Erfolg allerdings nicht half. Sie waren auf der Bühne etwas linkisch. Einen Nachfolge-Hit haben sie nicht geschafft und sich nach der Tour wieder getrennt.

Trotzdem wurde bei der Tour gut verdient und das Geld nach dem im Vertrag festgelegten Schlüssel verteilt. Das Management musste seine Kosten wieder reinbekommen. Deshalb gingen 96 Prozent an das Management. Die beiden Künstler durften sich die restlichen vier Prozent teilen. Das waren lediglich ein paar hundert Dollar.

Erst Jahre später sind sie zufällig in New York als Studenten wieder aufeinandergetroffen und haben weitergemacht – und mit Sound of Silence dann den endgültigen Durchbruch geschafft.