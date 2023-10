Acht Jahre wartete die amerikanische Band The Plain White T’s auf den großen Erfolg. 2005 war es so weit. Mit "Hey There Delilah" eroberten sie die Nr. 1 in den USA.

Wer ist Delilah? Sänger Tom Higgenson, der das Lied geschrieben hat, trifft sie auf einer Party in Chicago: die Hindernisläuferin Delilah DiCrescenzo. Tom ist hingerissen. Die hübsche Sportlerin mit dem durchtrainierten Körper ist seine Traumfrau. Tom wendet den alten Trick an. "Ich bin Musiker", verkündet er, "und ich werde ein Lied über Dich schreiben und es wird das Beste sein, das ich je verfasst habe, und es wird uns berühmt machen". Delilah schaut ihn an, als hätte er nicht alle Tassen im Schrank und fragt, ob er sie gerade veräppeln will. "Nein, nein, das mach ich wirklich", sagt er – die schöne Delilah glaubt kein Wort. Sie kennt diesen Typen ja gar nicht. Außerdem hat sie einen festen Freund. Delilah hat einen ganz anderen Traum Sie möchte sich für die Olympischen Spiele in Peking qualifizieren und trainiert hart. Sie dreht Runde um Runde auf der Kunststoffbahn und träumt von Olympia. Mit Tom hat sie sporadisch per E-Mail Kontakt. "Was macht mein Song?", fragt sie. "Der ist fertig" – "Dann schick ihn her!". Jetzt hat Tom ein Problem. Der Song existiert gar nicht. Tom hat gelogen. Und jetzt muss er das Versprechen wahr machen. Er setzt sich hin, textet und komponiert für Delilah, die im weit entfernten New York lebt. Konnte Tom Delilahs Herz erobern? Das hätte sie nie im Leben erwartet. So ein schönes Lied. Delilah ist gerührt. Trotzdem, Tom kann auch jetzt nicht bei ihr landen. Inzwischen hat er sich damit abgefunden. Sein Lied startet durch, Delilah im Wettkampf nicht. Sie verpasst die Olympischen Spiele. Fragt man Tom Higgenson nach seiner Beziehung zu Delilah zuckt er die Schultern: "Sie hat ihre Chance gehabt. Jetzt ist es zu spät."