Wer kennt diesen Song nicht: "Major Tom", die Weltraumhymne der 80er. Im Jahr 1983 springt der Song in den Charts auf die Nummer eins und bleibt dort für acht Wochen. Auch 40 Jahre später ist „Major Tom“ voll und ganz mit Peter Schilling verbunden. In der Landesschau blickt der Sänger zurück auf eine große Karriere, unzählige TV-Auftritte und Begegnungen mit Weltstars wie Freddie Mercury. Ende März kommt sein neues Album: "Coming Home (40 Years Of Major Tom)". Im Studio sagt er, warum sein neues Album mehr ist als ein Best of und wieso ihn der schnelle Erfolg damals Ende der 80er in den Burnout trieb.