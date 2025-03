per Mail teilen

1975 – Peter Gabriel hat die Nase voll. Er verlässt Genesis und zieht sich ins Private zurück. Und das nicht nur wegen musikalischer Spannungen in der Band.

Peter Gabriel merkt auch, dass es Wichtigeres im Leben gibt, als die Schwangerschaft seiner Frau problematisch verläuft. Er will nur für Frau und Kind da sein und zu sich selbst finden. Die Familie zieht in seine Heimat Somerset im Südwesten Englands.

Peter Gabriel sucht nach einem Neuanfang

Doch dieses Leben ist für den Vollblutmusiker nichts. Er ist immer noch frustriert über seinen Ausstieg bei Genesis und will neu anfangen. Aber wie? Darüber grübelt er gerne beim Laufen. Also wandert er den benachbarten Solsbury Hill immer wieder rauf und wieder runter. Und so wird mit der Zeit aus diesem Hügel ein Sinnbild für seinen Neuanfang.

Bevor die Band auseinanderbrach: 1974 war Genesis mit Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford und Steve Hackett auf US-Tour. dpa Bildfunk Picture Alliance

Spirituelle Erfahrung auf dem Solsbury Hill

Als ich auf den Solsbury Hill stieg, konnte ich die Lichter der Stadt sehen.

Der Wind wehte, die Zeit stand still – ein Adler flog hinaus in die Nacht.

Und der Adler beschert ihm eine spirituelle Erfahrung:

Ich musste zuhören, hatte keine Wahl. Mein Herz schlug. Er sagte: "Sohn, schnapp Dir Deine Sachen. Ich bin gekommen, um Dich nach Hause zu bringen."

Später schrieb Gabriel, dass es darum geht, Dinge loszulassen, die Du besitzt, um etwas Neues gewinnen zu können.

Peter Gabriel - Solsbury Hill

"Solsbury Hill" war die erste Solo-Single von Peter Gabriel und sehr erfolgreich, obwohl der Song größtenteils im 7/4 Takt gehalten ist. Er sagte, der Rhythmus fühlt sich normal an, aber nicht ganz richtig. Es wird interessant sein, zu sehen, wie die Leute dazu tanzen.