Die Operndiva und der Rockstar: Eigentlich passt das nicht wirklich zusammen, eine schmetternde Opernstimme und Rockmusik. Musikalisch sind das völlig verschiedene Welten.

Aber in dem Lied "Barcelona" von Montserrat Caballé und Freddie Mercury harmonieren Operngesang und Rockstimme. Vielleicht deshalb, weil die beiden im Privatleben innige Freunde waren.

Freddie Mercury war Opernfan

Für diese Art Musik konnte sich Freddie Mercury hell begeistern. Einmal, in der Metropolitan Opera in New York, erlebte er die spanische Operndiva Montserrat Caballé.

Freddie ist hingerissen. "Die muss ich unbedingt kennenlernen", sagt er. Sein Manager fragt vorsichtig an – man weiß ja nicht, wie die Opern-Sängerin auf einen Rockstar reagiert. Aber die freut sich: "Freddie Mercury! Den wollte ich schon immer treffen – ich bin Queen-Fan". Das Zusammentreffen wird organisiert.

Die zwei sind sofort ein Herz und eine Seele

Manchmal sitzen Freddie und Montserrat die ganze Nacht zusammen und hören klassische Musik. Sie reden stundenlang und sie vertrauen sich alles an. Montserrat Caballé ist die erste, die erfährt, dass Freddie HIV-positiv ist, und dass er nicht mehr lange zu leben hat.

Die Freundschaft findet Ausdruck in einem gemeinsamen Lied: "Barcelona". Barcelona ist die Heimatstadt von Montserrat Caballé. Freddie hat das Duett geschrieben und für Montserrat Caballé ist das Lied mehr als Erinnerung. Sie ist überzeugt, dass Freddie Mercury damit die Grenzen zwischen klassischer Musik und Rock endgültig eingerissen hat.