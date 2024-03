"Ich bin eine Schlampe, eine Liebhaberin, ein Kind, eine Mutter eine Sünderin und eine Heilige." Mit diesem Refrain landete Meredith Books 1997 ihren großen weltweiten Hit. Das Thema: Eine Frau hat nicht nur eine Seite, also nimm mich wie ich bin!

Meredith Brooks ist zu diesem Zeitpunkt schon 38 Jahre alt und weiß, wovon sie so selbstbewusst singt. Das Alter ist eigentlich ziemlich spät für den Start einer internationalen Karriere. Doch sie ist ja schon lange im Geschäft, allerdings verläuft die Karriere bis dahin ziemlich holprig.

Schleppender Karrierestart in Mexiko

Nach der Schule tingelt Meredith mit einer reinen Frauenband durch kleine Clubs, startet eine Solokarriere, die nur in Mexiko ein wenig Beachtung findet. Schließlich zieht sie nach Los Angeles und schließt sie sich der Band "The Graces" an. Immerhin landen "The Graces" mit "Lay Down Your Love" 1989 auf Platz 59 der Billboard Charts.

Erfolg auf Pump

1991 lösen sich "The Graces" auf und Brooks will aufgeben. Sie beginnt ein Psychologiestudium, macht aber weiter Musik. 1995 bekommt sie dann einen Plattenvertrag, allerdings unter lausigen Bedingungen.

Sie muss ihre Musik selbst produzieren und die Studiokosten tragen. Für die Aufnahmen Ihres Albums "Blurring The Edges" pumpt sie sich 1997 sogar von Freunden Geld. Das lohnt sich: Rockige Frauenstimmen liegen Ende der 1980er im Trend. Ihr Song "Bitch" wird ein Welthit und das Album erlangt Platinstatus.

Desaster mit den Rolling Stones

Doch der Erfolg ist leider nur ein Strohfeuer, obwohl Meredith Brooks alles tut, um erfolgreich zu bleiben. 1998 tritt sie zweimal als Opener für die Rolling Stones in Argentinien auf.

Ein Desaster, denn die Stones-Fans buhen sie aus und werfen Tampons und Steine auf die Bühne. Dabei wird Meredith sogar am Auge verletzt. Am zweiten Tag tritt sie im Trikot der argentinischen Fußballnationalmannschaft auf. Aber auch das nützt nichts. Sie wird wieder ausgebuht. Nach dem Song "Bitch", zieht sie das Trikot aus, wirft es auf den Boden und verlässt entnervt die Bühne.

Wenig Erfolg, aber treue Fans

Immerhin, ihre nächsten Platten haben zwar kaum Erfolg, doch in den USA bleiben ihr viele Fans treu und kommen zu ihren Konzerten. Finanziell ist das aber wohl auch nicht mehr so wichtig. Ihr Platin-Album und die Tantiemen aus "Bitch", reichen aus. Heute lebt Meredith Brooks zufrieden in einer Villa in Los Angeles.

