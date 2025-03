Steven Spielberg, der berühmte Filmregisseur, hörte 1984 die Band Huey Lewis & the News und war total begeistert. Ein schnörkelloser, zeitgemäß klingender Rock and Roll.

Das musste Spielberg in seinem neuen Film haben. Huey Lewis bekam also einen Brief aus Hollywood und Steven Spielberg fragte, ob Huey Lewis ihm einen Song für den neuen Film schreiben könnte. Er beschrieb in allen Einzelheiten, worum es in dem neuen Film geht, wer mitspielt, was die Musik ausdrücken soll und wie er sich den Song genau vorstellte.

Huey Lewis & The News - The Power Of Love (Official Video)

Huey Lewis war überhaupt nicht interessiert, hatte ganz andere Dinge im Kopf, als jetzt einen Song für einen Film zu schreiben. Er legte den Brief in die Ecke und machte erst mal gar nichts. Irgendwann bekam er ein schlechtes Gewissen, so einen berühmten Regisseur lässt man doch nicht einfach so hängen. Also hat Huey Lewis ein wenig gekramt, irgendwelche Lieder, die noch bei ihm herumlagen, gesichtet und schickte eins davon zu Spielberg: "The Power of Love".

Wenn’s ihm nicht gefällt, kann er’s ja sagen

Spielberg war total begeistert, hat gelobt, wie genau der Song zum Film passen würde, dass er genau das ausdrücken würde, was er sich vorgestellt hatte. Der Film erschien 1985 und wurde weltweit ein Renner: Back to the Future. Zurück in die Zukunft. Und mit dem Film wurde "The Power of Love" ein Riesenhit. Huey Lewis nahm es gelassen und freute sich einfach über den unerwarteten Erfolg von "The Power of Love".