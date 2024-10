Der Song "Relax" von Frankie Goes To Hollywood ist gar nicht so entspannt, wie man denkt. Er brachte sogar einmal einen BBC Radio-Moderator zum Ausrasten.

Der Song "Relax" der britischen Band Frankie Goes To Hollywood hat sich 1983 in den Charts eher nach oben geschlichen. Irgendwann erreichte er im Januar 1984 dann in England Platz 35. Das war die Eintrittskarte in die Top 40 Show von BBC-Radio-One mit Moderator Mike Read.

Der Moderator spielt den Song und erblickt dann erst das Cover: Da räkeln sich zwei kaum bekleidete Menschen und im Text wimmelt es vor sexuellen Anspielungen. Doch der Song läuft schon. Mike Read ist empört und schimpft: "Diesen obszönen Titel spiele ich nicht!". Er unterbricht die Musik und zerdeppert die Single.

Reads Schimpftirade haben Frankie Goes To Hollywood später vertont und in den Anfang der Langversion ihres Songs "Power of Love" aus dem Jahr 1984 eingespielt. Der ganze Skandal bringt natürlich nochmal Rückenwind für "Relax".

Der Song klettert in den Charts noch einmal nach oben und die Privatsender fangen nun an ihn zu spielen. Wenige Monate später knickt auch die BBC ein und nimmt den Titel wieder ins Programm mit auf.