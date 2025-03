per Mail teilen

Johnny Cash verspricht in seinem Song, sich anständig zu benehmen. Doch sobald er auf Tour geht, ist das Versprechen längst vergessen...

Die Band von Johnny Cash heißt "Tennessee Two". Two, das sind zwei – und die beiden Musiker spielen Gitarre und Bass. Kein Schlagzeug. Und Johnny ist unzufrieden. Sein neues Lied klingt irgendwie lahm. Da zieht er einen Dollarschein aus der Tasche und klemmt ihn zwischen die Gitarrensaiten. Das macht einen guten Rhythmus! Und mit diesem Rhythmus beginnt das Lied, das Johnny Cash berühmt gemacht hat.

Johnny Cash - I Walk The Line 1958

"I Walk the Line” – "Ich gehe die Linie entlang", kann man die Zeile sinngemäß übersetzen. Dabei geht’s aber nicht um die polizeiliche Feststellung, ob ein Autofahrer alkoholisiert ist oder nicht. "I walk the line" heißt, ich bleibe in der Spur – ich halte die Augen offen – ich benehme mich anständig.

Johnny Cash hatte in seinem Leben große Probleme in der Spur zu bleiben. Bevor er auf Tour ging, versprach er seiner Frau Vivian: Ich werde keinen Alkohol trinken und ich werde mich von den Damen fernhalten. "Ich bleib anständig – I walk the line". Aber das Versprechen darin hat er nicht gehalten. Auf Tour zu sein hieß für ihn: Konzerte, Alkohol, Partys und Frauen. Johnny Cash konnte keinem Angebot widerstehen.

1967 verließ Johnny seine Familie und heiratete die Sängerin June Carter. Erst bei ihr kam er zur Ruhe und blieb dann auch irgendwann endgültig in der Spur.