Du läufst bei der Party auf, als würdest du das Deck einer Yacht betreten,

die Mütze kalkuliert-lässig in die Stirn gezogen,

Beim Tanzen beobachtest Du dich dauernd im Spiegel,

Du bist so eitel, so selbstverliebt – wetten, dass Du denkst, in diesem Song geht’s um Dich?