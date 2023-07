Das Lied "Sunny" kennen wir hier in Deutschland vor allem von Boney M. Ein Riesenhit im Jahr 1976. Geschrieben wurde es von Bobby Hebb, aber seine Version ist hierzulande kaum bekannt.

"Sunny" ist der einzige Hit von Bobby Hebb geblieben – sein Lied aber gibt es in unzähligen Versionen. Es ist eins der populärsten Musikstücke überhaupt. Besonders beliebt ist die rhythmische Discoversion von Boney M aus dem Jahr 1976. Doch eigentlich fing alles ziemlich traurig an...

Dunkle Zeiten für Bobby Hebb

Die Anfänge des Liedes führen ins Jahr 1963. Dallas, am 22. November. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy wird ermordet. Für den schwarzen Musiker Bobby Hebb ist das ein schwerer Schlag. Er hat viel Hoffnung auf Kennedy gesetzt. Am nächsten Tag ein weiterer Schicksalsschlag: Bobbys Bruder kommt ums Leben. Für Bobby bricht die Welt zusammen, er versinkt in tiefe Depression.

Die Sonne kommt raus

Ein Jahr später. Es ist früher Morgen und Bobby schaut in den Himmel. In der aufgehenden Sonne verfärbt sich der Horizont in ein tiefes Violett. Ein wunderschöner Anblick. Bobby wird von einem Glücksgefühl erfasst. Ihm kommt es vor, als wurde ihn der Himmel nur für ihn lächeln. In diesem Moment verändert sich seine Lebenseinstellung. Bobby kann wieder lachen. Die Lebensfreude ist wieder da.

Bobby schreibt ein Lied über diesen wichtigen Moment in seinem Leben.

Sunny, gestern war mein Leben noch voller Regen

Sunny, du lachst mich an und vertreibst den Schmerz

Die dunklen Tage sind vorbei, meine Sonne strahlt

Sunny, du bist ehrlich und hältst zu mir, Dir gehört meine Liebe

Die meisten glauben, dass es in "Sunny" um eine Frau geht, die das Glück zurückbringt. Bobby Hebb aber sagt: "Ich singe von der göttlichen Kraft, die ich da im Himmel gesehen habe und die mich geheilt hat".