The Beatles – "Yesterday"

Paul McCartney wacht eines Morgens auf und hat eine einfache, aber wunderschöne Melodie im Kopf.

Er springt aus dem Bett, setzt sich schnell ans Klavier und spielt die Melodie, damit er sie nicht wieder vergisst.

Was ist das? Wo kommt das her?

Irgendein altes Stück, das irgendwie in meinem Kopf war? Paul kann nicht fassen, dass man im Traum komponieren kann. Er dachte, man braucht mindestens ein Klavier und dazu Papier und Stift. Später spielt Paul die Melodie den anderen Beatles vor. Den Text hat er nicht geträumt, deshalb singt er: "Scrambled Egg, Oh My Baby, How I Love Your Leg" frei übersetzt: Rührei, oh mein Baby, wie ich Dein Bein liebe." Niemand kennt die Melodie.

Yesterday (With Spoken Word Intro / Live From Studio 50, New York City / 1965)

Und irgendwann, nach über einem Jahr Geklimper und Rührei-Text, sagt John Lennon: "Hör auf, mit dem Stück zu nerven. Das ist von Dir. Nimm’s doch endlich auf Platte auf!" Okay, Paul schrieb einen richtigen Text, ein wehmütiges Liebeslied. Und er ging ins Studio – allein, ohne die anderen Beatles. Aus dem "Scrambled Egg" – dem Rührei – wurde "Yesterday".