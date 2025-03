Die Erfolgsgeschichte von ABBA fängt vor genau 50 Jahren an. Am Abend des 6. April 1974 findet der "Grand Prix" in Brighton im Süden von England statt – und "Waterloo" haut alle anderen aus dem Rennen.

