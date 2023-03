Der neue Instagram-Account "How To Deutschland" bietet Geflüchteten aus der Ukraine nützliche Informationen über das Leben in Deutschland.

Viele Menschen kommen gerade aus der Ukraine zu uns. Um ihnen das Ankommen in Deutschland leichter zu machen, hat das Content-Netzwerk Funk einen neuen Instagram-Account erstellt. "How To Deutschland" heißt der Account. Dort finden sich Informationen über das Asylverfahren, die Corona-Regeln und Arztbesuche. Aber auch über alltägliche Dinge wie Bahnfahren, unser Pfandsystem und die Öffnungszeiten der Supermärkte. Die Informationen sind in den Sprachen Ukrainisch, Englisch und Deutsch verfasst. Instagram Kanal How to Deutschland