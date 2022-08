Jede achte Frau bekommt - rein statistisch gesehen - Brustkrebs. Bundesweit gibt es Hilfsgruppen. Charlotte Röckel leitet die “Frauenselbsthilfe Krebs” in Kaiserslautern.

Am vergangenen Wochenende trafen sich in Magdeburg hunderte Frauen der Frauenselbsthilfe-Krebs. "Das Gute an diesem Kongress ist, dass wir immer über die neuen medizinischen Maßnahmen unterrichtet werden. Wir sind ja keine Ärzte, aber können die neuen Informationen auch weitergeben", erklärt Charlotte Röckel. Insgesamt 249 Frauenselbsthilfe-Krebs Ortsgruppen gibt es in Deutschland. Und es gibt auch ein Männer-Netzwerk. Zwar sind Männer seltener, aber auch von Brustkrebs betroffen.

Mut machen in der Selbsthilfegruppe

Die jeweiligen Treffen von den Selbsthilfegruppen können ganz unterschiedlich ablaufen. Wichtig sei, dass die Frauen sich wohlfühlen. "Nach der Diagnose fällt man erst mal ein tiefes Loch, dann geht es um den den Erfahrungsaustausch. Bei uns ist Schweigepflicht und die Wertschätzung der Person ganz wichtig", berichtet Röckel von den Treffen. Jede Person solle verstanden werden. "Unser Ziel ist es eigentlich, in diesen schwierigen Zeiten zu vermitteln. Hoffnung und Zuversicht sind erlaubt."

Früh in Selbsthilfegruppe gehen

Viele Frauen kämen auch erst einige Zeit nach der Diagnose in die Selbsthilfegruppe, dabei wäre ein frühzeitiger Besuch besser. Viele Ängste seien gar nicht notwendig und könnten so früh genommen werden, meint Röckel.

Vor allem für junge Betroffene bieten heute auch die sozialen Medien wie Instagram und Facebook eine wichtige Möglichkeit sich früh zu vernetzen und auszutauschen.

Ein gutes Ärzteteam ist wichtig

Sie ist seit 1993 Brustkrebspatientin und auch heute noch in Behandlung. Was sie anderen Frauen mitgeben kann? "Es ist immer leicht gesagt die Hoffnung nicht aufzugeben, aber es gehört dazu." Dabei verschweigt sie nicht, dass es auch immer wieder Phasen gibt, wo das nicht der Fall ist. Sie rät dazu sich ein gutes Ärzteteam zu suchen und auch den Mut zu haben, den Arzt zu wechseln, wenn der Jetzige nicht richtig berät. "Ich gehe in eine Klinik, in ein zertifiziertes Brustzentrum, das ist eine wichtige Sache", rät Röckel. Zertifizierte Brustkrebszentren sollen die Qualität der Behandlung von Brustkrebs gewährleisten.