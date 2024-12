Expertin der Verbraucherzentrale zu Gast

per Mail teilen

Telefonbetrug und Internetbetrug – die Maschen werden immer ausgefuchster und schwerer durchschaubar. Wir sprechen am Mittwoch mit Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz über diese Betrugsthemen.

Internet- und Telefonbetrugsversuche immer komplexer

Der Enkel-Trick an der Haustüre oder ein Betrug durch vermeintliche Call-Center-Mitarbeiter die den Windows-Rechner blockieren am Telefon. Die Maschen der Betrüger werden immer komplexer und schwerer durchschaubar. Wie schützt man sich dagegen? Worauf sollte man achten? Was sind Eure Erfahrungen zum Thema?

Unsere Expertin Andrea Steinbach klärt Eure Fragen zum Thema

Wir sprechen am Mittwoch Vormittag mit unserer Expertin Andrea Steinbach. Sie ist Juristin für Digitales und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Mit ihr klären wir Eure Fragen zu beiden Themenbereichen.