Der perfekte Soundtrack zum Heiraten

Am 25. Mai 2025 läuten besonders viele Hochzeitsglocken, denn für viele Paare ist es das perfekte Datum zum Heiraten. Und was wäre eine Hochzeit ohne die passenden Hochzeitslieder?

Musikredakteur Dave Jörg stellt die schönsten Songs zum Heiraten vor – von romantischen Balladen, über klassische Stücke, bis hin zu Alternativen ganz nach eurem Stil. Da ist für jeden Musikgeschmack was dabei.

Romantische und moderne Hochzeitslieder

Viele Frauen wünschen sich zur Hochzeit einen netten jungen Musiker mit Gitarre. Da steht Ed Sheeran mit "Thinking Out Loud" ganz oben auf der Liste. Wenn er singt "Nimm mich in deine liebenden Arme, mein Schatz", dann ist das Romantik pur und die Tränen der Rührung kommen ganz von selbst.

Ed Sheeran - Thinking Out Loud (Official Music Video)

Romantische Hochzeitslieder auf Deutsch

Auch auf Deutsch darf es gefühlvoll sein. Ob Schlager, Pop oder Rock, die Bandbreite ist groß. Ich habe auf mehreren Hochzeiten "Das Beste" von Silbermond gehört. Das geht direkt ins Herz, vor allem gerade, weil es in der Muttersprache gesungen ist.

SILBERMOND - Das Beste (Offizielles Musikvideo)

Mein persönlicher Favorit ist "Für Immer Und Dich" von Rio Reiser. Den Song habe ich erst kürzlich wieder in einer deutschen Serie während einer Hochzeitsszene gehört.

Rio Reiser - Fuer immer und dich (Peters Pop-Show 06.12.1986)

Klassisch schöne Hochzeitslieder

Natürlich dürfen auch klassische Stücke nicht fehlen, wie der "Hochzeitsmarsch" für die Kirche, wobei man zwischen dem von Mendelssohn Bartholdy und der Wagner-Version aus der Oper "Lohengrin" wählen kann, oder das "Ave Maria" von Schubert. Ich persönlich mag "Canon in D" von Pachelbel sehr, wenn es etwas weniger klassisch sein soll.

Johann Pachelbel - Canon in D Major

Alternative Hochzeitslieder

Auch für Hochzeitspaare, die nicht so sehr auf Kitsch stehen und alternative Hochzeitslieder bevorzugen, gibt es die passende Musik. Mit einem Augenzwinkern kann auch "Highway To Hell" von AC/DC gewählt werden, allerdings bitte nicht für die Kirche. Etwas weniger provokant, aber trotzdem rockig und unkitschig, ist "White Wedding" – zu Deutsch "Hochzeit in Weiß" von Billy Idol.

Billy Idol - White Wedding Pt 1

Mein Tipp: Entscheidet euch für das Hochzeitslied, das ihr liebt. Die Musik sollte authentisch sein und zu euch und eurer Feier passen, ganz gleich ob Pop, Klassik oder Rock.