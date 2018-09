Der Ort hat in seiner Vergangenheit viele Namensveränderungen durchlebt, bis er schließlich bei einer Bürgerumfrage 1971 seinen heutigen erhalten hat.

Hochborn ist eine Ortsgemeinde in Rheinhessen und liegt im Alzeyer Hügelland. Es gehört zu den höchstgelegenen Ortschaften im Rheinhessischen Tafel- und Hügelland. Am südlichen Dorfrand entspringt der Hochborner Bach.

Der Name Hochborn hat über die Jahre eine starke Entwicklung durchgemacht. Bei seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Lorscher Index wurde Hochborn noch als "Blatmarsheim" erwähnt. Vermutlich bezog es sich auf den Namen der Sippe eines Franken namens Blatmar oder Blitter, die sich das Dorf als Wohnsitz ausgesucht hatten. Über die Jahre wurde der Name vielfach abgeändert, etwa von Blettenesheim (1070), über Bledensheim (1348), bis hin zu Blödesheim (1613). 1971 wurde der Ort von Blödesheim in Hochborn umbenannt, nachdem eine Bürgerumfrage stattgefunden hatte. Neben Hochborn und dem ursprünglichen Ortsnamen, konnten die Einwohner auch noch für "Bergborn" stimmen oder einen eigenen Namensvorschlag abgeben.