per Mail teilen

Die nächste Hitzewelle rollt heran – und weit und breit ist kein (ausreichender) Regen in Sicht. Immer noch nicht. Was macht die Hitze mit den Menschen? Welche Auswirkungen hat sie auf die Landwirtschaft? Und wie sehen die Anstrengungen der Politik aus – zum Beispiel heute auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin?