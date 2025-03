U2 sind 1983 zum ersten Mal richtig On Top: Das Album "War” ist in den Charts und sie sind auf Welttournee. Die Fans feiern sie und U2 sind überwältigt. Vor allem in Japan werden sie wie eine Boy Group aufgenommen.

Als wir vom Flughafen kamen, traute ich meinen Augen nicht. Überall standen kreischende Fans.

Bono aus der Band U2 dpa Bildfunk Picture Alliance

Das Tourleben ist bisweilen ziemlich verwirrend

So kam die Band auch für ein Konzert nach Hawaii. Ihre Adresse: das Kahala Hilton. Auf der Speisekarte standen Weine für 10.000 Dollar. Bono war noch nie an einem so exotischen Ort:

Ich weiß noch, wie ich mich wunderte: Wieso springen eigentlich Delphine an meinem Fenster vorbei?

Ganz einfach, das Hotel hatte künstliche Kanäle, durch die die Tiere schwammen. Er fühlt sich völlig fehl am Platz und fragt sich, warum er diesen Luxus nicht richtig genießen kann?

Luxus als Inspiration

Er beschließt einen Song über Menschen zu schreiben, die gestorben sind, weil sie gewaltfrei die Gleichheit aller Menschen gepredigt hatten. Im Text erwähnt er zum einen Jesus, aber vor allem ist "Pride – In The Name Of Love" eine Hommage an den US-Bürgerrechtler Martin Luther King.

Am frühen Morgen des 4. April ertönt ein Schuss im Himmel von Memphis. Nun bist Du frei. Sie nahmen Dein Leben, aber sie konnten Dir Deinen Stolz nicht nehmen.

I have a dream... Martin Luther King dpa Bildfunk dpa

Die Single wird 1984 ein Hit

Erst nach dem Erscheinen wird Bono auf den historischen Fehler aufmerksam gemacht. Martin Luther King wurde nicht am frühen Morgen, sondern am frühen Abend erschossen. Doch der kleine Fehler hat dem Song seine Kraft nicht nehmen können. Er ist mit Sicherheit eine der ausdrucksstärksten Hommagen an den großen amerikanischen Bürgerrechtler.

Übrigens: Da U2 den Hit immer wieder bei Konzerten spielen, hat Bono danach den Text in "Early Evening" geändert.

Zur offiziellen Homepage von U2 und zum YouTube-Kanal der Band .