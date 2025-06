Eine sehr private Liebeserklärung wird weitergegeben und von der Band Starship veröffentlicht. Die Sängerin mag den Song gar nicht, doch "Nothing's Gonna Stop Us Now" wird zum Hit.

Albert Hammond schreibt hauptsächlich für andere

Ganz oft singen Popstars nicht ihre eigenen Songs, sondern vertrauen auf das Know-How erfolgreicher Songwriter. Einer davon ist Albert Hammond. Er hatte nur wenige eigene Hits, dafür hat er aber unzählige für andere geschrieben, zum Beispiel "One Moment In Time" von Whitney Houston.

Songs beschreiben oft sehr persönliche Geschichten und Gefühle – wie kann man da trotzdem Titel für andere Leute schreiben? Albert Hammond hat dafür einen ganzen einfachen Trick. Er stellt sich den jeweiligen Künstler vor, für den der Song sein soll. Seine Persönlichkeit, seine Biografie und auch seine Sehnsüchte fließen in die Arbeit ein.

"Nothing's Gonna Stop Us Now" ist eine Liebeserklärung

Trotzdem haben die Songs auch oft mit ihm persönlich zu tun. Die eigenen Gefühle und Erfahrungen kann man schließlich nur schlecht beim Songwriting ausblenden. So hat er 1987 kurz vor seiner Hochzeit seine Liebeserklärung in einen Welthit verpackt: Zusammen mit Diane Warren schrieb er "Nothing's Gonna Stop Us Now".

Ich stehe hier neben dir und da ist so viel, was ich dir geben möchte.

Diese Liebe in meinem Herzen, die ich für dich fühle.

Lass sie ruhig sagen, dass wir verrückt sind, das kümmert mich nicht.

Leg deine Hand in meine, Baby, und schau nie wieder zurück.

Starship - Nothing's Gonna Stop Us Now (Official Music Video) [HD]

Grace Slick von Starship kann den Song nicht leiden

Als Hammond mit dem Song fertig war, sah er Sängerin Grace Slick und Mickey Thomas von der Band Starship vor sich, wie sie ihn gemeinsam singen. Grace Slick mochte den Song überhaupt nicht, weil sie nicht an den Text glaubte und sich zu alt dafür fühlte. So sagte sie: "Ich weiß verdammt gut, wie schnell eine Beziehung in die Brüche gehen kann. Ich stehe also auf der Bühne und denke: 'Ja, genau.' Das lenkt mich ab und ist befremdlich für mich."

Von der Liebeserklärung zum Hit

Und eigentlich ist es verrückt. Hammond gibt einen sehr persönlichen Song weg an jemandem, der ihn überhaupt nicht versteht und mag. Er erscheint 1987 auf "No Protection", dem zweiten Album von Starship, und wird trotz allem zu einem Nummer-1-Hit. Außerdem war Sängerin Grace Slick zu diesem Zeitpunkt mit 47 Jahren die älteste Sängerin, die einen Nummer-1-Hit in den Billboard Hot 100 hatte.