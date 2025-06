Die Musik von Simply Red ist weltbekannt. Vor allem der Song "Holding Back The Years" war ein wahnsinniger Erfolg. Zu verdanken haben wir ihn auch einem britischen Kunstlehrer.

Mit 17 Jahren besucht Mick Hucknall die "Manchester School of Art". Dort hat er einen Lehrer, der bei der Malerei ein besonderes Konzept vertritt: Die besten Gemälde entstehen dann, wenn der Künstler sich in einem Zustand der unbewussten Schöpfung befindet – also einer Art Trance.

Sänger Mick Hucknall macht Musik mit einem Kunstkonzept

Beim Gitarre üben in seinem Kinderzimmer, versucht Hucknall, das Konzept seines Kunstlehrers auf Musik zu übertragen. Er klimpert Akkorde, singt dazu das, was ihm gerade durch den Kopf geht, und schreibt sich die Texte auf.

So entsteht auch "Holding Back The Years". Ein Song, der sich damit beschäftigt, dass man irgendwann von zu Hause weg muss, es eigentlich nicht will, aber eine innere Stimme einen dazu drängt, sagt Mick Hucknall.

Simply Red - Holding Back The Years (Official 4K Remaster)

In "Holding Back The Years" verarbeitet Mick Hucknall auch seine Familiensituation

Im Prinzip ist "Holding Back The Years" ein Song, der sich auch mit Hucknalls eigenem Verhältnis zum Vater auseinandersetzt. Die Mutter hatte die Familie verlassen, als Mick drei Jahre alt war und so war er allein bei seinem Vater aufgewachsen. In der Pubertät war das Verhältnis der beiden zunehmend schwierig geworden. Im Song "Holding Back The Years" singt Hucknall dabei übersetzt:

Von den Wünschen des Vaters erwürgt. Auf die Arme der Mutter hoffend.

Die Streitereien mit dem Vater seien so heftig gewesen, weil der Ausgleich der Mutter gefehlt habe. Ende der 70er-Jahre gründet Hucknall die erste eigene Band: "Frantic Elevators". Übersetzt heißt das: die hektischen oder verzweifelten Aufzüge. Mit dieser Band nimmt er die erste Version von "Holding Back The Years" auf.

Mick Hucknall bringt "Holding Back The Years" vom Punk zum Soul

Doch der Erfolg für die junge Punkband bleibt aus, sie trennen sich und Hucknall weiß, dass Punk nichts mehr für ihn ist. Er sucht sich andere talentierte Musiker und gründet "Simply Red".

Für Sänger Mick Hucknall und seine Band Simply Red wurde "Holding Back The Years" zum Durchbruch-Song. dpa Bildfunk PIC ONE | Peter Engelke / peng images

"Money’s Too Tight To Mention" ist die erste Single vom Debüt-Album "Picture Book" und während der Arbeit am Album erinnert Hucknall sich auch wieder an seine ersten Songversuche. Er fügt "Holding Back The Years" einen neuen Refrain hinzu und verwandelt die ungeschliffene Frühversion in eine kraftvolle Soulballade. Der Titel wird ein weltweiter Hit und eine Nummer 1 in Amerika. Der absolute Durchbruch für "Simply Red".