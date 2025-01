Sängerin Sandra beginnt ihre Karriere mit 16 Jahren in einem Frauentrio. Nach dem Austritt gelingt ihr dann mit "Everlasting Love" der Erfolg in ihrer Heimat.

Karrierebeginn mit Arabesque

Die Prophetin gilt nichts im eigenen Land. Das musste Sängerin Sandra am Anfang ihrer Karriere erleben. Sie wird als 16-jährige Sängerin beim Frauentrio Arabesque. Bei uns interessiert sich fast keiner dafür, in Japan werden die schönen jungen Frauen gefeiert.

Sandra startet allein durch

Das Frauentrio Arabesque veröffentlicht fast 30 Singles und in Japan sind sie Superstars. 1984 steigt Sandra, die eigentlich Sandra Ann Lauer heißt und am 18. Mai 1962 in Saarbrücken geboren wurde, aus. Michael Cretu, der Keyboarder der Band, wird ihr Partner in jeder Hinsicht. Mit ihm als Produzent schafft sie 1985 mit dem Titel "Maria Magdalena" den Durchbruch. Die Männerstimme im Titel ist übrigens die von Hubert Kah, der auch mit komponiert hat.

"Everlasting Love" ist Dauergast in den Charts

1987 bringt sie bereits ihr erstes "Best Of"-Album mit den größten Erfolgen der vergangenen Jahre heraus. So etwas verkauft sich aber besser, wenn noch etwas Neues darauf zu finden ist. Es muss wohl recht schnell gehen und Michael Cretu greift auf einen bewährten Titel aus den 1960er-Jahren zurück.

Sandra - Everlasting Love

Ein Song über jemanden, der sich getrennt hat, nun zu seiner Verflossenen zurückkehrt und ihr die ewige Liebe verspricht – "Everlasting Love". In Deutschland schafft Sandras Cover es bis auf Platz fünf in den Charts und hält sich insgesamt 17 Wochen in den Singlecharts.

Das Original stammt von Robert Knight aus dem Jahr 1967 und wurde seitdem mehrfach gecovert. Ebenfalls Erfolg mit "Everlasting Love" hatten danach: Love Affair (1968 ), Carl Carlton (1973) und Rex Smith und Rachel Sweet (1982).