Jonny Lang ist ein unglaubliches Talent. 1995 bringt er sein Debütalbum raus, mit gerade mal 14 Jahren. Nichts daran, weder Gesang noch Gitarrenspiel wirken unreif. Der größte Hit ist sein Song "Lie To Me".

Bei Jonny Lang passt auch in so jungen Jahren schon alles und seine rauchige Stimme klingt kurz nach dem Stimmbruch so, als ob er 20 Jahre Tour durch alle Clubs hinter sich hat.

Jonny Langs größter Hit "Lie To Me"

Zu diesem Zeitpunkt spielt er gerade mal zwei Jahre Gitarre. Nach wenigen Monaten Unterricht nimmt ihn sein Lehrer als Frontmann in die eigene Band, die sich jetzt "Kid Jonny Lang & The Big Bang" nennt. Klar, dass so ein Talent auffällt. Er bekommt einen Plattenvertrag und mit "Lie to Me" schafft er es in die Charts – da ist er gerade mal 15 Jahre alt.

Der Gastauftritt von Jonny Lang in "Blues Brothers 2000"

Anschließend bekommt er einen Gastauftritt im Film "Blues Brothers 2000", der Fortsetzung des Kultfilms aus den 80ern. Der Film ist zwar ein Flop, aber Jonny Langs Gastauftritt ist durchaus hörenswert.

Love-Hotline: 634-5789 (Eddie Floyd, Wilson Pickett, Jonny Lang & The Blues Brothers 2000)

Jonny Lang verteilt eine Absage an die Pop-Welt

Doch Jonny Lang merkt, dass sein Ziel nicht das große Popstar-Leben ist. Er will einfach nur Musiker sein und sich auf keinen Fall musikalisch verbiegen. Zwar veröffentlicht er weiterhin Solo-Platten, doch die erreichen nur noch Blues-Fans.

Ronnie Wood von den Rolling Stones zusammen mit Johnny Lang auf der Bühne dpa Bildfunk Picture Alliance

Darüber hinaus begleitet er andere Bands auf Tourneen, wie zum Beispiel die Rolling Stones und Aerosmith. Auch privat weiß Jonny Lang früh, was er will. Er heiratet mit 21 und hat mittlerweile fünf Kinder mit seiner Frau Haylie.