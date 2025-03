John Waite liefert 1984 mit dem Song "Missing You" einen Platz 1 in den US-Charts. Warum der Song, der spontan und in sehr kurzer Zeit entstanden ist, sein größter Erfolg und für Waite doch eine Niederlage bedeutet, weiß SWR1 Musikchef Bernd Rosinus.

John Waite: Schleppender Karrierestart in den USA

John Waite ist in Lancaster, einer Hafenstadt im Nordwesten Englands geboren. Er ist also Brite. 1981 trennt sich Waite von seiner Band "The Babys" und sucht seinen Erfolg in den USA. Doch die Solokarriere gestaltet sich zunächst einmal schwierig. Sein erstes Album "Ignition" und die ausgekoppelte Single "Change" verkaufen sich 1982 in den Staaten nur sehr schleppend und wie so oft gibt es dann auch noch Streit mit der Plattenfirma.

Zurück nach England und wieder in die USA

Frustriert geht er mit seiner Frau zurück nach England. Doch das ruhige Eheleben ist nichts für ihn. Er will es nochmal wissen. Nach nicht einmal zwei Jahren unterschreibt er einen neuen Plattenvertrag, lässt seine Frau in England zurück und bastelt in New York an einem neuen Album mit dem Titel "No Brakes".

Auf John Waites Album fehlt die Hit-Single

Acht Songs sind fertig, einer fehlt noch – eine richtige Single. Einer seiner Musiker kommt mit einer Instrumental-Idee. John Waite ist Feuer und Flamme: "Spiel mir das im Studio ein und ich singe dazu!" Also legt John ganz spontan los und nimmt eine Textzeile aus einem alten Lied seiner ersten Band The Babys: "Everytime I Think of You…"

Der Hit "Missing You" entsteht völlig spontan

Bei dieser Zeile muss er sofort an seine Frau in England denken und wie sehr er sie vermisst. Ein Gefühlsdilemma auch deswegen, weil John Waite doch ganz froh ist, dass seine Ehefrau weit weg ist, denn er ist nicht gerade der Erfinder der ehelichen Treue.

Dieses Gefühlschaos der Fernbeziehung bringt er in dem Song zum Ausdruck. Ganz spontan. Es floss regelrecht aus ihm heraus. Innerhalb von einigen wenigen Durchgängen hatte er den kompletten Song im Kasten und wusste instinktiv: Das ist ein Hit!

John Waite - Missing You

"Missing You" ein Hit – John Waits Ehe ein Flop

1984 schafft er es damit auf Platz 1 in den USA, das ganze Album landet auf Platz 14 der US-Albumcharts. Beruflich war das sein größter Erfolg. Privat stand wenig später die Scheidung an.