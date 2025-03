"You're The Voice" ist der große Hit von John Farnham aus dem Jahr 1987. Doch bis den Song die Solo-Karriere von Farnham pushen kann, ist es ein weiter Weg.

Geschrieben hat den Song ein Autorenteam um Chris Thompson, den ehemaligen Sänger von Manfred Mann's Earth Band in London.

Auslöser für "You're The Voice" ist eine verpennte Demo

1985 findet im Hyde Park in London eine Großdemo für atomare Abrüstung statt und Thompson will unbedingt hingehen. Das klappt leider nicht – er verschläft und ist verkatert. Die Demo schaut er dann zusammen mit Freunden im Fernsehen und ärgert sich.

Song schreiben statt demonstrieren

Die Gruppe um Thompson will dann doch noch einen Beitrag leisten und schreibt einen Protestsong. "You're The Voice" ist ein Aufruf aktiv zu werden, sich für Frieden einzusetzen und gemeinsam Veränderungen zu bewirken, anstatt still zu bleiben oder in Angst zu verharren. Jede Stimme hat das Potenzial, Dinge zu verändern.

Chris Thompson - You're The Voice LIVE 2007

Stopp für Chris Thompson und sein "You’re The Voice"

Chris Thompson nimmt eine Demoversion auf und will den Titel auf einem Solo-Album veröffentlichen. Die Plattenfirma ist allerdings nicht begeistert. Protestsongs sind ein alter Hut. Also lassen sie den Titel nicht auf das Album.

Da aber einer der Mit-Komponisten in Australien am Solo-Debüt von John Farnham arbeitet, spielt der ihm das Demo vor. Farnham sagt: "Der Song ist wie für mich gemacht" und will ihn aufnehmen.

Sänger Chris Thompson sträubt sich

Thompson gefällt die Ideen anfangs nicht sonderlich gut. Er kennt John Farnham nur von dessen erster erfolgreichen Single "Sadie, The Cleaning Lady" ("Sadie, die Putzfrau"), das war 1967. John Farnham war da gerade einmal 17 Jahre alt.

Sadie the Cleaning Lady

In Australien war der Song tatsächlich ein Hit. Fast 200.000 Mal wurde die Single verkauft. In den 60ern war das richtig viel. Dazu hatte er viele denkwürdige Auftritte in Fernsehshows mit tanzenden Putzfrauen.

Und dieser Farnham sollte nun Thompsons Protestsong singen? Er ist nicht begeistert. Schließlich wird er überzeugt, dass Farnham den Song wenigstens einmal aufnehmen darf. Er behält sich aber vor, gegen die Veröffentlichung ein Veto einzulegen.

John Farnham - You're the Voice

Super "You're The Voice"-Version – trotz Dudelsäcken

Als Chris Thompson die Produktion hört, sind alle seine Zweifel ausgeräumt. Sogar den zugefügten Part mit den Dudelsäcken findet er richtig gut. "You're The Voice" wird ein Welterfolg für Farnham. Bei uns ist er ein One-Hit-Wonder. In Australien hat er seitdem aber immer wieder große Hits und ist bis heute ein Star.