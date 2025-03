Die Geschichte von "Juke Box Hero" begann am 21. März 1968. An diesem Tag tritt Jimi Hendrix in Rochester im Bundesstaat New York auf.

Das Konzert ist komplett ausverkauft. Der 18-Jährige Lou Gramm ergattert keine Karte mehr. Traurig steht Lou am Abend vor der Halle. Er presst das Ohr an die Mauer und kann tatsächlich durch die Wand die Gitarre von Jimi Hendrix hören. Foreigner dpa Bildfunk Picture Alliance Viele Jahre später ist Lou Gramm ein erfolgreicher Rockstar geworden. Gemeinsam mit Mick Jones hat er die Band Foreigner auf die Beine gestellt. 1980 spielt Foreigner in Cincinnati, USA, vor ausverkauftem Haus. Foreigner - Juke Box Hero (Official Music Video) Kurz vor Beginn kommt die Band an der Halle an. Es regnet in Strömen. Da steht ein junger Mann vor dem Bühneneingang, völlig durchnässt, den Kopf gesenkt. Er hat kein Ticket mehr bekommen. Lou Gramm hat das Gefühl, sich selbst zu begegnen, wie er damals beim Jimi Hendrix-Konzert draußen traurig gestanden hat. Spontan beschließen sie, den Jungen mit in die Halle zu nehmen. Sie zeigen ihm die Bühne, die Instrumente und er bekommt einen Ehrenplatz beim Konzert. Aus dem Erlebnis wird ein Song und der junge Fan ist der Juke Box Hero.