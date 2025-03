1987 geht ein Traum für Billy Joel in Erfüllung: Er darf als erster US-Star in der Sowjetunion auftreten. In Leningrad hat er so ein schönes Erlebnis, dass er einen Song darüber schreibt.

Anderthalb Jahre hat sein Management sich darum bemüht. Und durch die beginnenden Reformen in der UDSSR, wird er für Konzerte unter anderem nach Moskau und Leningrad eingeladen. Audio herunterladen (5 MB | MP3) Damit ihn seine Fans verstehen können, werden seine Ansagen von einem Dolmetscher übersetzt. Am Ende seiner Shows wird er frenetisch gefeiert. Zu Beginn gibt es aber ein paar Probleme. Einige Menschen sind die Lautstärke nicht gewohnt und verlassen den Saal. Erfüllung eines Traums für Billy Joels Tochter Bei der Tour ist auch die Familie von Billy Joel mit dabei – natürlich auch seine damals erst zweijährige Tochter. Für sie braucht es ein besonderes Programm. In Leningrad besuchen sie einen Zirkus und begegnen dort dem Clown Victor Razinov. Er bringt Joels Tochter zum Lachen: "Meine Tochter hatte ihn gesehen und sah nicht den bösen Russen. Sie sah nur einen lustigen Clown" , erzählt Billy Joel. Billy Joel - Leningrad (Official Video) Beginn einer Freundschaft und die Idee zum Song "Leningrad" Damit ist zumindest für Billy Joel der Kalte Krieg zu Ende. Victor und er werden Freunde. Später schreibt Joel über das bis dahin unterschiedliche Leben der beiden und das Treffen seinen Song "Leningrad". Mein Kind und ich kamen hierher, um ihn zu treffen. Auge in Auge und Angesicht zu Angesicht. Er brachte meine Tochter zum Lachen. Dann umarmten wir uns. Wir wussten nie, was für Freunde wir hatten, bis wir nach Leningrad kamen.