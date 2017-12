Hintergründe der Weihnachtsgeschichte Und es geschah in jenen Tagen … ?

Die Geschichte von der Geburt des Jesus von Nazareth ist grundlegend für Weihnachten. Sie ist in zwei der vier biblischen Evangelien überliefert. Wer sie wortwörtlich nimmt, kommt in Erklärungsschwierigkeiten.

Von der Geburt Jesu berichten nur zwei der vier biblischen Evangelisten: Matthäus und Lukas. Ihre Schriften wurden nach Ansicht der wissenschaftlichen Forschung höchstwahrscheinlich zwischen den Jahren 80 und 90 verfasst, also rund 60 Jahre nach der Kreuzigung Christi. In der christlichen Gottesdiensttradition wird in der Weihnachtsnacht das Evangelium des Lukas gelesen. Es ist zwar im Stil eines historischen Berichtes verfasst, dürfte aber eher eine Legende sein – worauf vor allem die Engelerscheinung hinweist.

Mythos Jungfrauengeburt



Marienbild in der Domkirche in Innsbruck

Dass die Evangelien Glaubenszeugnisse der frühen Christen sind und keine historischen Berichte, zeigt vor allem das Motiv der Jungfrauengeburt. Dass Jesus‘ Mutter eine Jungfrau ist und er nicht mittels eines menschlichen Geschlechtsakts gezeugt wurde, sondern durch die Kraft Gottes ist ein Bild, das sich auch in anderen antiken Kulturen findet. Die Jungfrauengeburt soll somit keine naturwissenschaftliche Tatsache beschreiben, sondern die Herkunft des göttlichen Sohnes belegen.

Hinter der Idee von der Jungfrauengeburt stecke die tiefe religiöse Überzeugung, dass Gott selbst seine Hand im Spiel habe, sagt Thomas Söding, Professor für Neues Testament an der Ruhr-Universität Bochum, im SWR1-Interview. "Was Menschen sich vorstellen können über die Entstehung des Lebens, das steht auf der einen Seite. Aber dass die ganz großen Gestalten nicht von Menschen gemacht sind, sondern dass sie ein Gottesgeschenk sind - pur, das wissen die Religionen, das haben sie auf verschiendene Weise zum Ausdruck gebracht." Das Christentum habe eine sehr starke Leidenschaft für den Schöpfergott, sagt Söding. "Und dieser schöpferische Gott, der etwas ganz Neues anfängt, der steht auch im Hintergrund des Glaubens an die Jungfrauengeburt."

Bilder aus dem kulturellen Umfeld

Die biblischen Autoren übernehmen zum Teil Motive von Legenden oder Mythen, die sie aus ihrem kulturellen Umfeld kennen, so z.B. die Vorstellung von Engeln. In der Weihnachtsgeschichte erscheinen sie den Hirten und verkünden ihnen die Geburt des Erlösers Jesus. Die Engel seien als Boten zwischen Himmel und Erde wichtig, meint Professor Thomas Söding. Der Engelglaube sei bis heute populär, weil es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die man sich nicht so einfach erklären kann. Söding: "Weil man sich von guten Mächten begleitet wissen will - und auch solche Erfahrungen macht. Und dass dieser Raum zwischen Himmel und Erde nicht leer ist, sondern dass er gefüllt ist, das kommt auch in der Sprache der Bibel, in der Sprache der Zeit zum Ausdruck."

Gespräch zur Weihnachtsgeschichte mit Prof. Thomas Söding, Ruhr-Uni Bochum

Unklare Koordinaten der Geburt

Auf Probleme stößt man auch, wenn man Zeit und Ort der Geburt Christi näher betrachtet. So spricht der Evangelist Lukas in seiner Weihnachtsgeschichte von einer großen Volkszählung im Römischen Reich, die stattfand als Quirinius Statthalter von Syrien war. Gleichzeitig nennt er – quasi als ersten Gegenspieler Jesu – den König Herodes. Hier zeigen sich gleich mehrere Unschärfen: Erstens hat es nie eine Volkszählung gegeben, die das gesamte Reich umfasste. Zweitens passen die Lebensdaten von Quirinius und Herodes nicht zusammen. Denn Herodes starb bereits im Jahr 4 vor Christus, während Quirinius erst ab dem Jahr 6 nach Christus in Syrien herrschte.

Kein Platz in der Herberge



Darstellung der Geburt Christi in einer Höhle (Kirche am Hirtenfeld bei Betlehem in Israel)

Hinzu kommt, dass der genaue Ort der Geburt, bis heute umstritten ist. Beim Evangelisten Lukas heißt es lediglich, dass Maria ihren Sohn „in eine Krippe (legte), weil in der Herberge kein Platz für sie war“. Die lateinisch-westkirchliche Überlieferung macht hieraus – bezugnehmend auf die Krippe – den „Stall zu Bethlehem“. Die orthodox-ostkirchliche Tradition spricht von der Geburt Christi in einer Höhle. Und der Koran, der erst Ende des 7. Jahrhunderts verfasst wurde, lässt Jesus unter einer Dattelpalme zur Welt kommen.

Umgedeutete Wintersonnenwende

Auch das Datum des Weihnachtsfestes ist nicht historisch zu verstehen. Da der genaue Geburtstag Jesu nicht bekannt war, widmete die christliche Tradition das Fest des römischen Sonnengottes „Sol invictus“ (Der unbesiegbare Sonnengott) um, das am 25. Dezember begangen wurde. Feierte die heidnische Tradition an diesem Tag die winterliche Sonnenwende, gedachten die frühen Christen der Geburt ihres Retters, den sie auch „das Licht der Welt“ nannten.

