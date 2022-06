Über Pfingsten fahren viele weg. Auf den Straßen könnte es voller werden. SWR1 Verkehrsredakteurin Sandra Karch sagt aber: Besonders viele Staus gibt es in Rheinland-Pfalz vermutlich nicht.

Es ist der Klassiker: ein langes Wochenende. Viele planen einen kurzen Ausflug mit der Familie, vielleicht ein paar Verwandte besuchen oder mal eben zu den besten Freunden fahren. Auf den Straßen ist es dann natürlich ein bisschen voller als normal. Und auch wenn der ADAC für Deutschland an einigen Stellen vor Stau warnt - in Rheinland-Pfalz dürfte es nicht an allzu vielen Stellen klemmen, sagt Sandra Karch aus der SWR1 Verkehrsredaktion:

Nadelöhr zwischen Stromberg und Rheinböllen

Sicherlich werden einige an den Feiertagen mit dem Auto verreisen, allzu viele Staustellen auf unseren Straßen in Rheinland-Pfalz sehe ich aber nicht. Klar, üblicherweise an Baustellen wie zum Beispiel auf der A61 zwischen Stromberg und Rheinböllen, wenn da mehr Fahrzeuge als sonst durch das Nadelöhr wollen, ist zu den Reisezeiten am Pfingstwochenende mit Stau zu rechnen. Aber auf den meisten Strecken in Rheinland-Pfalz kommen Sie ganz entspannt voran.

Strecken rund um den Nürburgring meiden

Meiden würde ich - wenn sie nicht zum Festival Rock am Ring wollen - die Strecken rund um den Nürburgring, wobei auch viele Festivalbesucher bereits angereist sind. Aber natürlich wird da das ganze Wochenende mehr los sein.

Viel Verkehr durch 9 Euro Ticket auf der Schiene

Grundsätzlich gilt auch: Bei den Spritpreisen und aufgrund des 9 Euro Tickets vermute ich eher, dass im Schienenverkehr mehr los sein wird.

Wer Richtung Süden fährt, sollte mehr Zeit einplanen

Für alle, die Rheinland-Pfalz in Richtung Süden verlassen: auf der A8 ab Pforzheim sollten sie mit Stau rechnen.