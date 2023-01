"Babbel Net!" sagt der Kurpfälzer, wenn jemand kein dummes Zeug reden soll. Davor will Bülent Ceylan sein Publikum bewahren und verrät in seiner Show und im SWR1 Interview deshalb all das, was man über die wichtigen Themen des Lebens wissen sollte, ohne diese selbst genau studieren zu müssen.