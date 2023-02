Vor einem Jahr überfiel Russland die Ukraine. In der Folge haben über acht Millionen Menschen nach offiziellen Angaben die Ukraine verlassen. Mehr als 57.000 Flüchtlinge sind nach Rheinland-Pfalz gekommen. Überwiegend Mütter mit Kindern und so war auch die Kinderhilfsaktion Herzenssache von SWR, SR und Sparda-Bank gefordert.

Seit einem Jahr sammelt Herzenssache Geld für Flüchtlinge aus der Ukraine. Anna Bläsius kümmert sich dabei um die sogenannten Soforthilfen für die Kriegsflüchtlinge. Im SWR1 Interview erzählt sie, wo die Hilfe ankommt und was auch heute noch getan werden kann, um die Menschen zu unterstützen.

SWR1: Mit welchen Projekte versuchen Sie den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu helfen?

Anna Bläsius: Tatsächlich sind es ganz schön viele Projekte geworden. Allein in Rheinland-Pfalz sind es schon über 15. Da ging es um viele schnelle Hilfen, also das Auffangen von Ängsten und Traumata durch die Flucht und es war ganz wichtig, das ohne Bürokratie und lange Wartezeiten zu machen. Was mich sehr berührt hat, wir hatten gerade in Bad Kreuznach die "GoKids", das ist ein Hilfsprojekt. Die "GoKids" haben einen Karnevalstanz veranstaltet mit ukrainischen Kindern und Kindern aus der Region. Da war die kleine Mariami dabei, die mit acht Jahren nach heftigen Luftangriffen aus der Ukraine geflohen ist mit ihrer Mama. Sie weint im Alltag ganz viel, weil sie ihren Papa so vermisst, der das Land nicht mit verlassen durfte. Und sie sagte, dieses Tanzen und Karneval feiern mit all den Kindern und den bunten Farben und Kostümen, das wäre für sie das allerschönste Erlebnis hier in Deutschland gewesen. Ich glaube um diese kleinen Momente geht es, die wir Kindern schenken können, die wieder Leichtigkeit und dieses kindliche Spiel bringen.

Herzenssache ist eine Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. SWR

SWR1: Am Anfang stand die Sicherheit, ein Dach über dem Kopf und was zu Essen im Vordergrund. Welche Hilfe brauchen die Menschen im Moment ganz besonders dringend?

Bläsius: Ein großes Thema ist die Sprachvermittlung nach wie vor. Da braucht es erstmal Konzepte, die für Kinder passen. Die haben besondere Sprachspiele oder auch mehrsprachige Kinderbücher. Für uns als Kinderhilfsaktion ist ein ganz wichtiges Thema jetzt die Integration. Da tragen unsere Projekte dazu bei, wieder mehr Freundschaften und Kontakte zu fördern zwischen den Familien hier bei uns und den ukrainischen Familien, damit es kein Ankommen in der Fremde bleibt, sondern ein Ankommen in einer neuen Heimat.

SWR1: Es sieht nicht so aus als sei ein Frieden in Sicht wenigstens irgendwelche Verhandlungen. Was können unsere Hörerinnen und Hörer weiter tun?

Bläsius: Das einfachste ist immer die direkte Spende. Das kann man auf Herzenssache.de und dort findet man auch alle Informationen zu unseren Spendenkonten. Hier ist es wichtig, dass man das Stichwort "Flüchtlingshilfe" angibt, damit die Spende auch zweckbezogen eingesetzt wird. Wer Lust hat, noch mehr zu tun, der kann auch eine eigene Spendenaktion ins Leben rufen. Da waren viele Menschen in Rheinland-Pfalz unheimlich engagiert, auch viele Kinder und Jugendliche. Es wurden Friedenstauben gebastelt, Kuchen und Kekse gebacken, Spendenläufe organisiert und sogar aufs Taschengeld verzichtet. Das war ein ganz starkes Zeichen aus der Region, dass wir auch in Krisenzeiten zusammenstehen und da freuen wir uns, wenn noch mehr mitmachen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.

Spenden für die Herzenssache

Die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein. Schützen, unterstützen und stark machen – das ist die Aufgabe der gemeinsamen Kinderhilfsaktion. Um das zu erreichen, unterstützt Herzenssache e.V. Kinderhilfsprojekte im Südwesten Deutschlands mit Spenden. Jeder gespendete Euro kommt garantiert an!

