Herbert Grönemeyer ist ein Garant für erfolgreiche Musik aus Deutschland. Seit 1984 ist jedes seiner Alben ganz oben in den Album-Charts gelandet. Jetzt gibt es eine neue Single: "Deine Hand". Wir haben mit Herbert Grönemeyer über die neue Single und seine Sicht auf die heutigen Dinge gesprochen.

SWR1: Sie singen in ihrer neuen Single: "Deine Hand gibt mir den Halt, den ich so dringend brauche um nicht zu brechen". Haben Sie das Gefühl, dass wir als Gesellschaft im Moment auseinander fallen?

Herbert Grönemeyer: Nein, es geht eher um die inneren Zweifel an dieser ganzen Zeit. Ich glaube, es gibt einen großen Zusammenschluss in der Gesellschaft. Ich sehe nicht, das die Gesellschaft auseinander driftet. Aber sie ist sicherlich zum Teil überfordert mit allem, was auf die einprallt an Nachrichten, an eigenen Nöten und Zwängen. Aber ich denke nicht, dass die Gesellschaft auseinander fällt.

SWR1: Was können denn Einzelpersonen im Alltag tun, um die Gesellschaft zu stärken?

Grönemeyer: Man kann sich Gedanken machen und in seinem Umfeld schauen, wer da vielleicht Unterstützung braucht. Vielleicht kann ich dem durch meine Zeit helfen. Vielleicht kann ich dem auch finanziell helfen. Da gibt es einen breiten Fächer von Gelegenheit und Möglichkeiten.

SWR1: Sie haben ja bei ihrem Auftritt in "Wetten, dass???" angekündigt, einen Monat lang die Kosten der Tafeln in Berlin zu übernehmen. Darauf gab es doch bestimmt unzählige Reaktionen, oder?

Grönemeyer: Die Reaktionen sind sehr positiv, aber ich bade jetzt nicht darin. Ich finde es sehr interessant, was darüber geschrieben wird und lese ich mir das auch gerne durch. Aber ich habe nach wie vor ein relativ skeptisches Verhältnis zu mir selbst.

SWR1: "Heute wird das Morgen gemacht", singen Sie. Im Video dazu sehen wir die Proteste im Iran, flüchtende Menschen und die Corona-Krise - also viele Baustellen. Wo fangen wir am besten an?

Grönemeyer: Im Moment beim Aufbegehren der Frauen und dem Versuch der Gegenbewegung zum "alten weißen Mann", der die Welt nun auch nicht wirklich vorangebracht hat. Im Iran sieht man, mit welchem Mut und welcher Wucht die Frauen auf die Straße gehen und die Dinge in die Hand nehmen indem sie versuchen, sich dem das Patriarchat entgegenzusetzen. Oder bei den Müttern in der Ukraine, die mit ihren Kindern fliehen, um sie Sicherheit zu bringen und gleichzeitig versuchen ihren Kindern unter schwersten Bedingungen eine Zukunft zu geben. Es ist im Moment die Zeit, die die Frauen nutzen, um für mehr Gleichberechtigung und Aufmerksamkeit zu kämpfen. Das ist das Ermutigendste was gerade stattfindet.

SWR1: Wenn jetzt jemand Grönemeyer noch nie live erlebt hat, warum sollte der ausgerechnet auf der kommenden Tour dabei sein?

Grönemeyer: Weil ich mich noch nie so schön bewegt habe wie zurzeit. Ich bin sehr durchtrainiert. Ich habe sehr schöne Beine und ich kann hervorragend singen. Wer das noch nicht gesehen hat, der hat etwas verpasst.

Für mich sind die wichtigsten Leute die, die zwangsläufig mit zu einem Konzert müssen, weil der Partner oder die Freundin das möchte. Die stehen dann meist da und überlegen: "Was soll ich hier eigentlich? Der Typ nervt!" Wenn ich die überzeuge - und das ist mir schon ein paar Mal gelungen, dass die hinterher sagen: "Damit habe ich jetzt nicht gerechnet" - das ist es dann.

Wir sind eine tolle Band, ich bin auch ein relativ guter Sänger. Ich sehe nicht so aus, aber ich kann singen. Wir machen einen sehr "druckvollen" Abend und die Halle brennt. Das muss man gesehen haben, auch wenn man hinterher sagt: "Ach, nicht noch mal."

SWR1: Immer engagiert, immer was Neues. Wie kommen Sie denn mal zur Ruhe?

Grönemeyer: Ich komme zur Ruhe. Ich bin ein großer Müßiggänger, wenn es sein muss. Ich schalte mich dann für eine gewisse Zeit aus oder finde öffentlich nicht besonders viel statt. Grundsätzlich bin ich aber ein relativ umtriebiger Zeitgenosse. Ich bin im Sternzeichen Widder geboren, also ein Feuerzeichen, und bin daher relativ schwer zu stoppen. Aber das Alter schafft es so langsam doch. Ansonsten habe ich auch gerne viel um mich herum und gehe damit vielen Menschen auch ziemlich auf die Nerven. In meinem Umfeld möchte ich jetzt unbedingt nicht leben, das ist relativ anstrengend.

SWR1: Haben Sie denn einen ganz persönlichen Weihnachtswunsch?

Grönemeyer: Ich wünsche mir, dass der Glaube daran, dass wir durch Zusammenrücken auch Dinge durchstehen und überstehen und die Welt noch weiterbringen - das dieser Glaube bleibt. Dass er besser, filigraner und differenzierter wird, als bisher. Mein Wunsch ist es, dass wir Menschen, ganz speziell hier in Deutschland, aber auch überall auf der Welt, zusammenrücken und uns untereinander helfen.

Das Gespräch führte Michael Lueg.