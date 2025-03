Ehrenamt als Sporttrainer beim Kinderturnen - in der aktuellen Folge vom Heldentraining war unser Host Max Sprengart für eine Stunde Sporttrainer beim Kinderturnen des ARSV Mainz.

In Rheinland-Pfalz machen extrem viele Menschen ein Ehrenamt. Etwa 1,5 Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer engagieren sich freiwillig, heißt es auf der Webseite der Landesregierung.

In unserem neuen Format SWR-Heldentraining testet unser Host Max Sprengart verschiedene Ehrenämter.

Video-Reportage auf YouTube

Es gibt in Deutschland extrem viele Sportvereine. Aber es gibt nicht genug ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer. Viele Vereine sagen: So kann es nicht weitergehen.

In dieser Folge vom Heldentraining war unser Host Max Sprengart beim Sportverein ARSV in Mainz und hat dort einen Tag lang den Job als Trainer beim Kinderturnen übernommen. Er hat alles aufgebaut, hat Feuer Wasser Blitz mit den Kindern gespielt und aufgepasst, dass sich niemand verletzt. Das war für ihn gar nicht so einfach, weil es nämlich noch nicht mal 15 Minuten dauert, bis Max komplett den Überblick verloren hat.

Sporttrainerin für Kinder – so hart ist der Job beim Kinderturnen | Heldentraining

Weitere Folgen vom Heldentraining

Folge 1: Ehrenamt Rettungsschwimmer bei der der DLRG aus Andernach

Folge 2: Ehrenamt im DRK Seniorenzentrum Kaiserslautern

Folge 3: Ehrenamt als Ortsbürgermeister von Oberraden

Folge 4: Übung - Rettung nach einer Gasexplosion mit dem THW

Playlist YouTube Alle Folgen vom Heldentraining

Welches Ehrenamt passt zu mir?

Wer nach einem Ehrenamt sucht, findet im Internet verschiedene Ehrenamtsbörsen. Für Rheinland-Pfalz gibt es von der Landesregierung eine Übersicht von Ehrenamtsbörsen. Insgesamt sind da 28 Stück aufgelistet - manche haben Angebote in Hülle und Fülle, andere sind mehr oder weniger offline. Und tatsächlich haben viele Seiten eine ganz gute Suchfunktion, man kann also Bereiche anklicken, in denen man sich vorstellen könnte zu arbeiten. Man kann angeben, wie oft und wann man Zeit hat und ob man lieber alleine etwas machen mag oder in der Gruppe.