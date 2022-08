Hitzeschlacht auf dem Salatacker: ErntehelferInnen schützen sich mit Getränken, Sonnenmilch und Käppis, und etwas Süßes für den Kreislauf haben sie auch immer dabei. Obdachlose sind der Hitze noch schutzloser ausgeliefert. Wir haben zwei von Ihnen in Trier begleitet. Und die DLRG kümmert sich um Unfallprävention an Flüssen und Seen. Denn je heißer es wird, umso mehr Menschen begeben sich unbewusst in große Gefahr zu ertrinken.