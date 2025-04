Vier Orte in Rheinland-Pfalz nehmen in diesem Jahr am SWR1 Heimspiel teil. Es erwarten sie einige Herausforderungen – und eine Belohnung in Form des SWR1 Ortsschilds!

Ab Ende April steht wieder eine ganze Woche lang eine Gemeinde aus Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt der Berichterstattung im SWR1 Programm. Vier Orte in Rheinland-Pfalz stellen sich zwischen dem 22. April und dem 18. Mai wieder der Herausforderung, "SWR1 Heimspiel-Gemeinde" zu werden. SWR1 sendet live aus den Gemeinden Eine Woche lang haben die vier Orte jeweils Zeit, eine Ortshymne zu texten und mit Sängern und Musikern aus dem Ort so einzustudieren, dass sie am Sonntag live vor Publikum und im Radio aufgeführt werden kann. Immer sonntags sendet SWR1 Rheinland-Pfalz dann vier Stunden lang aus der jeweiligen Gemeinde, immer von 12 bis 16 Uhr. In dieser Sendung gibt es dann noch ein paar kleinere Herausforderungen, zum Beispiel eine Stadtwette und ein neues Schätzspiel, die "SWR1 Nagelprobe". Auszeichnung mit dem SWR1 Ortsschild Wenn der Ort dann um kurz vor 16 Uhr alle Herausforderungen gemeistert hat, gibt es als Preis das gelbe "SWR1 Gemeinde"-Ortsschild. Das ist sozusagen die XXL-Urkunde dafür, dass die Gemeinde nun Teil der "SWR1 Heimspiel"-Community geworden ist. Das gibt es zu gewinnen: das exklusive gelbe Ortsschild für neue SWR1 Gemeinden! SWR Berkefeld Seit 20 Jahren haben bereits über 90 Gemeinden im Land diese Auszeichnung bekommen. Schon in der Vorwoche sind die SWR1 Reporter vor Ort und berichten über Kuriositäten, Ausflugsziele und Vereine aus den Gemeinden. Das sind die neuen Heimspiel-Orte In diesem Jahr machen vier Orte beim SWR1 Heimspiel mit: Windhagen im Westerwald, Ober-Olm in Rheinhessen, Otterbach in der Pfalz und Neumagen-Dhron an der Mosel. SWR1 Heimspiel 2025 Datum Ort Sonntag, 27.4. Windhagen im Westerwald, auf dem Platz am Forum Sonntag, 4.5. Ober-Olm in Rheinhessen Sonntag, 11.5. Otterbach in der Pfalz Sonntag, 18.5. Neumagen-Dhron an der Mosel Moderiert wird das SWR1 Heimspiel in diesem Jahr von Veit Berthold, Torsten Buschmann, Michael Lueg, Steffi Stronczyk, Hanns Lohmann und Birgit Steinbusch.

Sendung am So. , 27.4.2025 12:00 Uhr, SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR1 Rheinland-Pfalz