Ist Ihr Ort bereit für das SWR1 Heimspiel 2023? Jede Woche steht ein Ort in Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt. Wir stellen Ihre Stadt oder Gemeinde vor und senden sonntags fünf Stunden live von einem zentralen Platz in Ihrem Ort.

85 Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind es schon: SWR1 Gemeinde! Sie haben sich in den letzten 20 Jahren der Herausforderung gestellt – und haben dafür das exklusive gelbe Ortsschild bekommen. Viele dieser Schilder sind heute noch an Ortseingängen und auf Dorfplätzen zu finden.

Das gibt es zu gewinnen: das exklusive gelbe Ortsschild für Ihre SWR1 Gemeinde! SWR Berkefeld

Wie funktioniert das SWR1 Heimspiel?

Zu Beginn der Heimspiel-Woche stellen wir Ihnen eine oder mehrere kleine Aufgaben, die wir dann am Sonntag in der Livesendung auflösen. Unsere SWR1 Moderatoren Hanns Lohmann und Frank Jenschar leiten durch die Sendung. Je mehr Leute aus Ihrem Ort mitmachen, desto schneller können Sie gemeinsam die kleinen Herausforderungen meistern. Doch keine Angst: Der Spaß und das Miteinander stehen immer im Vordergrund! Für alle teilnehmenden Gemeinden, die sich den Aufgaben stellen, gibt es auch eine Entlohnung: das exklusive gelbe Ortsschild für Ihre SWR1 Gemeinde.

Wann geht es los?

Die neue Staffel des SWR1 Heimspiels startet Mitte April 2023. An fünf Sonntagen senden wir live aus den neuen SWR1 Heimspiel-Gemeinden. Dabei sind auch die Vereine und der Bürgermeister aus dem Ort gefragt.

Wichtiger Hinweis

Die Bewerbungsfrist für das Heimspiel 2023 ist bereits abgelaufen. Wir bedanken uns für Ihre Bewerbungen! Nun müssen die Bewerbungen durchsichtet und die Kandidaten ausgewählt werden. Sobald die Teilnehmer vom Heimspiel feststehen, erfahren Sie es hier.