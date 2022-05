Honig ist in diesem Jahr deutlich teurer geworden. Der Grund ist das schlechte Wetter im vergangenen Jahr, dadurch konnten die Bienen weniger Pollen für die Honigproduktion sammeln. Zusätzlich gab es ein vermehrtes Bienensterben in Rheinland-Pfalz. Das ergab eine Ergebung des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen. mehr...