Am 7. Juni 1969 eingemeindet zu Neustadt an der Weinstraße, bildet Hambach heute dessen größtes Ortsteil. Bekannt geworden ist der Ort durch das "Hambacher Fest", das 1832 am Fuße seiner Schlossruine abgehalten wurde. Dadurch gilt Hambach bis heute als "Wiege der Demokratie".

Ursprünglich setzte sich Hambach aus den drei Ansiedlungen Haganbach, Meisenbächlein und am Lyscher ("Döppelter Bach") zusammen. Das Stadtbild von Hambach ist sowohl von modernen Villen in neuen Wohnbausiedlungen geprägt, als auch von historischen Gebäuden, die bis in das Mittelalter zurückverfolgt werden können. Über den gesamten Ort verteilt, kann man sehenswerte Brunnen finden, die alle noch aus dem Mittelalter stammen.

Auf dem Schlossberg erhebt sich stolz das Hambacher Schloss. Es trägt mehrere Namen, darunter den Namen "Kästenburg" (der sich von dem pfälzischen Wort "Keschde" ableitet), die es den vielen Kastanienbäumen zu verdanken hat, die an seinem Berg wachsen.