Häusliche Pflege Was pflegende Angehörige wissen müssen

In Deutschland gelten aktuell mehr als drei Millionen Menschen nach dem Sozialgesetzbuch als pflegebedürftig. Davon werden gut 70 Prozent zuhause von Angehörigen versorgt. Wo Angehörige Hilfe bekommen und was ihnen zusteht, darüber hat SWR1 mit Dagmar Mannerz vom Pflegestützpunkt Nord-Ost in Kaiserlautern gesprochen.

Es werden Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt. Weiterhin kommt es darauf an, was man mit seinem Arbeitgeber vereinbart, in welcher Form der finanzielle Ausgleich erbracht werden kann. Normalerweise versucht man ein gewisses Guthaben, ich bezeichne es mal als Arbeitslohn, anzusparen. Wenn man aussteigt und sich frei nimmt, dann wird dieser in der jeweiligen Zeit in Anspruch genommen. Und in diesem Moment werden auch ganz normal Sozialabgaben und Steuer etc. bezahlt.