Haartrockner im Test

per Mail teilen

Insgesamt 14 Haartrockner hat die Stiftung Warentest in ihrer aktuellen Ausgabe getestet - von hervorragenden Modellen bis zum Ausfall war alles dabei.

Drei Testkategorien

Das jeweilige Föhn-Modell wurde dabei in drei verschiedenen Kategorien getestet, erklärt Raphael Peifer von der Stiftung Warentest: "Wir haben einerseits eine technische Prüfung gemacht: Hier wurde zum Beispiel der Dauerlauf und die elektrische Sicherheit getestet. Wir haben auch einen Frisörtest durchführen lassen. Hier hat eine Expertin die Frisierbarkeit, Lautstärke und Kaltstufe der einzelnen Geräte direkt miteinander verglichen." In der dritten Kategorie bekamen Tester die Haartrockner mit nach Hause, probierten sie aus und füllten einen Fragebogen aus, so Peifer.

Testsieger ist das teuerste Modell

Insgesamt 14 Haartrockner hat die Stiftung Warentest untersucht. Testsieger ist der Dyson Supersonic (Testnote 1,7), der mit 450 Euro aber auch das teuerste Modell in der Testreihe war. Kaum schlechter (Testnote 1,8), dafür aber deutlich günstiger ist das getestete Modell von Panasonic. Für unter 100 Euro spart man im Vergleich zum Testsieger richtig Geld. Der Preis-Leistungssieger ist der Fön der Marke Koenic, den es für unter 30 Euro gibt. (Testnote 2,0)

Testsieger - aber auch sehr teuer: Der Dyson Supersonic. picture-alliance / Reportdienste dpa-tmn | Andrea Warnecke

Fünf Modelle mangelhaft

Nicht alle Modelle schnitten gut ab, manche wiesen sogar gravierende (Sicherheits-)Mängel auf und wurden so von der Stiftung Warentest mit der Note "mangelhaft" bewertet. "Im Dauerlauf sind die Modelle Beurer StylePro HC 55 und PC-HTD 3047 von Proficare ausgefallen. Bei der Sicherheitsprüfung gab es bei Modellen von Babyliss, Valera und Remington jeweils einen Kabelbruch", erklärt Raphael Peifer die Bewertung der Prüfer.