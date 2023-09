Richtig günstig wird das Reisen nicht mehr, echte Schnäppchen gibt es nicht. Wer aber etwas flexibel ist, kann beim Buchen im September trotzdem Geld sparen, sagt Lisa Michel vom Reisebüro Urlaubswelten in Nastätten.

SWR1: Wird es jetzt billiger?

Lisa Michel: Bedingt. September ist tatsächlich noch eine der teureren Reisezeiten aufs ganze Jahr gesehen. Aber wenn der eine oder andere bereit ist, ein bisschen flexibel zu sein und vielleicht auch seine Wünsche oder sein Ziel anzupassen, dann kann man auch im September immer mal ein bisschen was sparen. Wir helfen da natürlich immer gerne weiter.

SWR1: Wenn man sagt, man möchte jetzt einigermaßen günstig zum Beispiel auf die Kanaren fliegen, dann geht es auch auf die Kanaren und nicht nach Griechenland?

Michel: Das sollte machbar sein. Da kann man dann zum Beispiel schauen, dass man vielleicht nicht unbedingt die All-inclusive-Verpflegung wählt oder das Hotel, das 200 Meter vom Strand entfernt liegt. So einfach kann es schon sein.

SWR1: Ich kann mich erinnern, dass es vor 20 oder 30 Jahren üblich war, dass viele in der Nebensaison mit gepackten Koffern beim Flughafen auftauchten und dann mal guckten, wo es hingeht. So eine Art Glücksreise, aber dafür sehr billig. Gibt es das heute auch noch?

Michel: Es ist schwieriger. Ich kann Sie natürlich von heute auf morgen in den Urlaub schicken, aber die Riesenauswahl ist dann einfach nicht mehr da. Wer wenig bezahlen möchte, kriegt dann vielleicht auch nicht immer genau das, was er alles haben möchte. Und es ist leider auch so, dass das, was kurzfristig noch verfügbar ist, ein bisschen das ist, was andere einem übrig lassen.

SWR1: Ferienhäuser in Spanien, Frankreich oder in Italien sind doch Richtung Herbst deutlich günstiger, wenn man nicht an die Schulferien gekoppelt ist, oder?

Michel: Bei Ferienhäusern merkt man so ab Mitte September bis Mitte Oktober, dass die definitiv günstiger werden. Je mehr ich in dem jeweiligen Land aus der Reisezeit herauskomme, desto eher macht sich das auch bemerkbar.

SWR1: Es sind in den letzten Monaten viele Dinge extrem teuer geworden. Trifft das auch auf Reisen zu? Kann man vielleicht mit einer sehr günstigen Reise in der Nebensaison vieles von sonstigen Preissteigerungen wieder auffangen?

Michel: Auch Reisen sind teurer geworden, ja, definitiv. Man kann in der Nebensaison natürlich günstiger verreisen als in der Hauptsaison. Das macht sich dann aber oft beim Wetter bemerkbar. Natürlich habe ich im Oktober nicht mehr das schönste Wetter auf Mallorca. Es ist nicht mehr die Sonnengarantie, nicht mehr die Hitzegarantie gegeben. Aber ich kann da eine Woche ganz wunderschön meinen Urlaub verbringen, kann ein bisschen bummeln, ein bisschen Sightseeing machen, ein bisschen wandern gehen und habe eine schöne Urlaubsreise zu einem guten Preis.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.