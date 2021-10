Warum läuten Kirchenglocken?

per Mail teilen

Jede Viertelstunde läuten vielerorts die Kirchenglocken. Gibt es dafür einen religiösen Grund? Wir haben Susanne Babila aus der SWR Kirchenredaktion gefragt.

Für den viertelstündlich wiederkehrenden Glockenschlag gibt es keinen religiösen Hintergrund. Auch spricht man hier nicht vom "Glockengeläut", sondern vom Stunden- oder Uhrschlag.

Susanne Babila, SWR Kirchenredaktion

Kirchenglocken schlagen oder läuten - Das ist der Unterschied

Ausgelöst wird dieser Schlag von einem Hammer, der von außen gegen die Glocke schlägt. Die Tradition des Uhrschlages gibt es bei uns seit dem Mittelalter. Der Stundenschlag diente früher der zeitlichen Orientierung, da es noch keine Armband- oder Taschenuhren gab.

Das "Geläut" unterscheidet sich schon rein technisch vom Stunden- oder Uhrschlag. Hier wird die Glocke mit dem frei als Pendel schwingenden Klöppel, der innen in der Glocke angebracht ist, geläutet.

Weihnachten, Hochzeiten oder Bestattungen – Kirchlich oder weltlich wird unterschieden

Dabei gibt es das liturgische Läuten der Glocke, das zum Beispiel vor dem Gottesdienst bei den Katholiken dazu dient, die Gemeinde zusammen zu rufen. Bei den Protestanten wird zum Beispiel zum Vaterunser-Gebet geläutet. Außerdem gibt es das liturgische Läuten zu hohen Feiertagen, zum Beispiel dem Gründonnerstag, an Weihnachten, bei Taufen, Hochzeiten oder Bestattungen.

Religionsfreiheit oder Lärmbelästigung – Glockenklang ist gesetzlich geregelt

Wie laut die Kirchen Glocken bei uns schlagen dürfen ist gesetzlich geregelt. Das liturgische Läuten fällt dabei allerdings unter das Grundrecht der Religionsfreiheit. Weltliches Geläut ist in Deutschland nur als Tradition geschützt und befindet sich daher immer in einer Güterabwägung mit der Rücksicht auf Anwohner. Fühlen sich diese gestört, so kann auf nächtlichen Uhrschlag verzichtet oder der Lautstärkepegel gesenkt werden.