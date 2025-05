Gesund leben mit den richtigen Vitaminen

Vitamine sind lebenswichtig. In unserem Überblick erfahrt ihr, wofür Vitamine gut sind und mit welchen Lebensmitteln ihr euren Bedarf decken könnt.

Nina Kunze aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat die Vitamine unter die Lupe genommen. Sie zeigt, in welchen Lebensmitteln die wichtigsten Vitamine stecken und worauf man achten sollte, wenn dem Körper etwas fehlt.

Vitamin A ist zum Beispiel wichtig dafür, dass wir auch im Dunkeln gut sehen können. Im Auge gibt es dafür bestimmte Zellen, die sogenannten Stäbchen. Diese Stäbchen brauchen eine abgewandelte Form von Vitamin A, um zu funktionieren. Als Kind hat man vielleicht öfter gehört, dass Karotten gut für die Augen sind. Das hat auch mit Vitamin A zu tun. In Karotten befindet sich das sogenannte Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A.

Dass Karotten wirklich so gut für die Augen sind, ist allerdings ein Mythos, der Historikern zufolge er aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Die britische Royal Air Force entwickelte damals ein Radar, um auch nachts deutsche Flugzeuge orten zu können. Sie behaupteten allerdings, ihre Piloten hätten besonders viele Karotten gegessen, um nachts besser sehen zu können.

In welchen Lebensmitteln steckt Vitamin A?

Um genügend Vitamin A im Körper zu haben, reicht eine ausgewogene Ernährung in der Regel vollkommen aus. Lediglich Kinder, Jugendliche und schwangere und stillende Frauen, die sich vegan ernähren, haben laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ein höheres Risiko für eine Unterversorgung.

Neben Karotten ist Beta-Carotin, also die Vorstufe von Vitamin A, in vielen Obst- und Gemüsesorten enthalten. Dazu zählen Süßkartoffeln, Kürbisse oder auch Aprikosen.

Außerdem steckt viel Vitamin A in grünem Blattgemüse. Zum Beispiel in Spinat und Feldsalat. Bei tierischen Lebensmitteln ist Vitamin A besonders in Leberwurst, aber auch im Eigelb und in Milchprodukten enthalten.

Wann sollte Vitamin A als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden?

Einen Vitamin-A-Mangel gibt es in Deutschland sehr selten, nur bei einer sehr einseitigen Ernährung. In diesem Fall kann man einfach zu Fruchtsäften greifen. Teure Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pillen oder Pulver braucht es in der Regel nicht.

Ein Sonderfall ist Vitamin A für straffere Haut. In diesem Kontext spricht man oft von Retinol. Da gibt es entsprechende Cremes, die sich auf die Haut auftragen lassen und dabei helfen, Falten zu reduzieren.

Es gibt eine ganze Reihe von B-Vitaminen, die auch als Vitamin-B-Komplex bezeichnet werden. Diese werden teils nummeriert wie Vitamin B1 und B2, teilweise haben sie aber auch eigene Namen wie Biotin und Folsäure. Sie sorgen dafür, dass Enzyme richtig funktionieren. Enzyme sind diese kleinen Proteine in unserem Körper, die ganz viele Prozesse beschleunigen.

Deswegen sind die B-Vitamine zum Beispiel für unseren Stoffwechsel und die Blutbildung wichtig, aber auch dafür, dass unsere Nerven richtig funktionieren.

In welchen Lebensmitteln steckt Vitamin B?

Für fast alle B-Vitamine sind Vollkornprodukte eine gute Quelle, genauso wie viele Obst- und Gemüsesorten, Nüsse und auch tierische Produkte wie Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte. Um den täglichen Bedarf an Vitamin B zu decken, reicht eine ausgewogene Ernährung aus. Schwangeren wird empfohlen, Folsäure zu supplementieren.

Ein Sonderfall ist das Vitamin B12. Das bekommen wir nur über tierische Lebensmittel. Vitamin B12 ist zwar in einer abgewandelten Form auch in manchen Pilzen, Algen oder Sauerkraut enthalten, das trägt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) aber nicht zur ausreichenden Versorgung bei.

Deswegen sollte Vitamin B12 bei veganer Ernährung oder einer Ernährung mit wenig tierischen Produkten unbedingt als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden.

Das gilt auch für ältere Menschen, deren Körper Vitamin B12 nicht mehr so gut aufnehmen kann, und für schwangere und stillende Frauen. Beide Gruppen sollten vermehrt auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B12 achten.

Wann sollte Vitamin B als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden?

Ein Vitamin-B12-Mangel äußert sich durch Blutarmut, Müdigkeit und durch Probleme mit den Nerven wie Gedächtnisprobleme oder eine depressive Verstimmung. Richtige Mangelerscheinungen treten erst nach Jahren auf, da unser Körper Vitamin B12 in der Leber speichert. Der beste Weg ist, seine Vitamin-B12-Versorgung beim Arzt durch einen Bluttest untersuchen zu lassen.

Wenn man Vitamin-B12-Tabletten einnimmt, sollte man aber unbedingt auf die Verpackung schauen. Die Produkte enthalten teilweise mehr als die tausendfache Menge der empfohlenen Tagesdosis.

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt bei der Dosierung nicht zu übertreiben. Maximal sollten pro Tag 25 Mikrogramm eingenommen werden, so die Experten. Das ist ungefähr das sechsfache der empfohlenen Tagesmenge.